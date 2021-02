11 feb 2021

Si estás buscando inspiración para esos días en los que no sabes que ponerte y lo que quieres es un look cómodo, pero que también sea tendencia y tenga su toque sofisticado, bienvenida. Porque gracias a Carmen Gimeno, una de nuestras influencers maduras favoritas, hemos descubierto un estilismo perfecto para primavera que, tengas la edad que tengas, te va a encantar. Si hace unos días fichábamos esta propuesta más clásica de Carmen Lomana con una blazer de cuadros que le hemos copiado, hoy nos quedamos con este outfit de la instagramer con un vestido de H&M agotadísimo como este de Zara rojo que está teniendo tanto éxito.





Se trata de un look protagonizado por un vestido largo de la colección Conscious Exclusive de H&M. Un modelo estampado de flores en tejido vaporoso de mezcla de lyocell Tencel y nailon, con cuello de volante con tiras y abertura pronunciada en V. Lleva las mangas tres cuartos abullonadas con puños amplios y dos cordones de ajuste en la cintura. Además, tiene la falda vaporosa amplia con volantes anchos y aberturas laterales pronunciadas. Cuesta 129 euros y sí, está agotadísimo en la web de la firma.

Carmen lo combinó con un cárdigan de punto largo en color crudo de Zara. Un modelo con bolsillos y sin botones y caracterizado por un punto de ochos gruesos que cuesta 39,95 euros y que para nuestra suerte sí que está disponible en las tres tallas: S, M y L.

La influencer completó el look con unas zapatillas blancas de Converse con las que dio ese punto casual al look y que nos a parecido perfecto para esos días de primavera en los que todavía refresca y necesitas un look cómodo, pero bonito. El vestido fluido largo es una prenda que no da calor pero cubre lo suficiente como para no tener frío y la chaqueta de punto gruesa es la prenda de abrigo perfecta para esa época. ¿Que llueve? Añade tus botines negros favoritos, en vez de las zapatillas y... ¡Lista para triunfar!