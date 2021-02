15 feb 2021

Compartir en google plus

Que Amelia Bono tiene estilazo es innegable y que tiene ojo para descubrir nuevas marcas con la ropa más tendencia de la temporada, también. Sus redes sociales son su mejor escaparate, así nos descubre musts, como su chaqueta acolchada y reversible de Zara o trucos de belleza infalibles, como usar aceite de ricino para fortalecer las pestañas. ¿El último look suyo que nos ha conquistado? Este de jersey de Uterqüe. Pero la última prenda que nos ha enseñado es una blazer que, como sabemos, es la prenda más versatil de la temporada.

Esta blazer con estampado de cuadros en blanco y negro es de Oliver, una tienda multimarca de moda para mujer. Tiene botones tanto en los puños como en el frontal, gracias a los cuales se cierra la prenda que, para las más frioleras, lleva forro. La puedes encontrar en su web por 69,95 euros.

Blazer de cuadros de Oliver pinit

La influencer la ha combinado con una camisa y pantalones entallados, ambos de color negro, pero lo que más nos ha llamado la atención, son sus joyas. Se trata de un collar y unos pendientes de la marca Bonai y son ideales para un conjunto sobrio como este, con una pieza especial como la blazer de la que os hemos hablado. El collar de plata de ley es el modelo Riviere Silver y lo puedes adquirir por 95 euros.

Collar de la marca Bonai pinit

Los pendientes, de la misma marca que el collar, se trata del modelo Rock Star Gold, cuestan 34 euros y son de plata de ley bañado en oro de 18 quilates.

Pendientes de la marca Bonai pinit

Como veis, sólo es necesaria una prenda para elevar un look básico y monocromo y si, además, lo combinas con unos accesorios que no resten protagonismo al eje central del outfit, conseguirás un conjunto perfecto. Si no sabes cómo hacerlo, sigue los pasos de Amelia Bono y triunfarás seguro.