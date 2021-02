18 feb 2021

Ya lo advertimos la temporada pasada: el chándal se lleva y en muy poco tiempo se ha convertido en el nuevo atuendo de oficina de muchas famosas e influencers. Y no nos extraña nada. Porque los nuevos diseños del low cost ya no están pensados exclusivamente para el deporte, sino para vestir en clave sport con mucho estilo. Prueba de ello es la última combinación que Vicky Martín Berrocal nos ha mostrado en Instagram: un look cómodo, rejuvenecedor y pura tendencia que le vamos a copiar ya mismo y que convence un poquito más a aquellas que juraron no rendirse nunca jamás a esta tendencia.

La diseñadora ha combinado un chándal de Oysho junto a un abrigo oversize de Max Mara que habitualmente llevaríamos con otro tipo de prendas (vaqueros, traje de chaqueta y pantalón, vestidos, faldas...) pero que sienta fenomenal junto al conjunto negro con zapatillas blancas que podemos ver en la imagen.

Video: ¡Pierde el miedo al chándal! 10 formas de llevarlo que te van a convencer

Para copiarle, hemos dado con la sudadera y el pantalón de chándal en la firma de Inditex. El diseño de la parte de arriba es de algodón, tiene el corte de los hombros caídos, manga larga, cuello redondo y puños elásticos. Un básico ideal para combinar con todo que cuesta 25,99 euros y que está disponible también en color crudo y en verde agua.

En cuanto a los pantalones, están confeccionados también en algodón y son de corte culotte para seguir las tendencias de la temporada fielmente y presumir de piernas. Tienen cintura elástica y se ajustan con un cordón en blanco. Cuestan 25,99 euros, se pueden comprar también en gris y cambiar de diseño por unos joggers muy similares de Oysho.

Conjunto chándal negro de algodón. pinit

La elección en negro, muy inteligentemente escogida por Vicky, no solo adelgaza, también disimula perfectamente el estilo sport y hace que los pantalones parezcan los de punto o los de traje. Además, son dos prendas a las que también se podrán sacar partido por separado. ¿A qué esperas para hacerte con la compra perfecta de la temporada?