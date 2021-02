19 feb 2021

Los vaqueros son una pieza fundamental en todo armario. Pantalones largos, shorts, faldas, camisas, cazadoras... cualquier prenda en tejido denim es atemporal y nunca pasa de moda. Puedes combinarlos con jerséis, tener efecto adelgazante... no hay nada que no pueda conseguir un buen vaquero. Además, son sinónimo de comodidad, sobre todo ahora, que los wide leg (o vaqueros anchos) se han puesto de moda. Lo que es un poco más difícil es conseguir un total look denim y hacerlo bien (y sino, que se lo digan a Britney Spears).

Pocas personas son capaces de combinar todas las piezas de su outfit en tejido vaquero y que el conjunto quede elegante y armonioso, pero si alguien podía hacerlo, esa era Vicky Martín Berrocal. La diseñadora sevillana optó por esta opción y les preguntó a sus seguidores si su look era de su agrado. Las opiniones estaban divididas, pero, finalmente, ganó el sí por goleada. En la imagen puede verse a la influencer con unos pantalones vaqueros de pata de elefante y una cazadora del mismo tejido y color similar (algo no siempre fácil de conseguir).

A pesar de que no han sido pocos los que le han preguntado por la procedencia de sus vaqueros, Vicky no ha soltdo prenda, pero estáis de suerte, porque son muchas las opciones parecidas que podemos en contrar en las tiendas de moda. Aquí tienes dos, por si te animas a apostar por el total look denim, como ella.

El primero es el más parecido, es de Shein y cuesta 22 euros.

Vaquero de Shein pinit

Si eres fiel a Inditex, en Zara también puedes encontrar una opción parecida. Se trata de un vaquero acampanado de tiro alto que cuesta 29,95 euros.

Vaquero de Zara pinit

Ahora sólo tienes que encontrar una cazadora con un color similar y cruzar los dedos para parecerte mas a Vicky y menos a Britney.