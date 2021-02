23 feb 2021

Helen Lindes y su perfil de Instagram se han convertido en una de nuestras fuentes de inspiración favoritas en cuanto a looks se refiere. La modelo es experta en crear combinaciones fáciles de copiar con prendas para todos los bosillos que nos encantan. Este look con pantalones negros flare de Massimo Dutti es un buen ejemplo. Hace unos días, enamoraba a sus seguidores con estos botines altos de Zara, sin embargo, ahora acaba de compartir otro modelo mucho más cómodo que ya estamos deseando copiarle.

Hablamos de un look que Helen ha llevado durante uno de los días más fríos que ha hecho en la capital y que estaba formado por unos pantalones vaqueros de corte flare de Guess (109,90 euros), un jersey blanco con escote en pico de Cyrana (145 euros) y un abrigo de la misma marca de doble faz en color camel (896 euros). Tres prendas básicas, muy ponibles y fáciles de copiar que puedes copiar de manera sencilla.

Ideal, ¿verdad? Pues también nos encanta el calzado que Helen escogió para completar este look. Se trata de unos botines de piel en color marrón, con puntera redonda y un tacón de madera cuadrado no demasiado alto. Un modelo que ya hemos buscado en la web de Zara y que para nuestra decepción, no está. Desconocemos si son unos botines de temporadas pasadas o de un modelo que ya se ha agotado.

Lo que sí sabemos, es que nos parece un modelo perfecto para primavera. Es una buena oportunidad para huir del negro con otro tono que también combina a la perfección con todo y tiene un diseño que parece ser además muy cómodo. Estaremos pendientes por si los encontramos en tienda o vuelven para hacernos con ellos.