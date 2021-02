25 feb 2021

Siempre lo decimos, si te gusta una de las prendas del look de Amelia Bono, ya puedes ir corriendo para conseguirla, porque siempre se agotan, como ocurrió con su cárdigan de punto calado de Mango. En su último outfit, nos ha llamado la atención sus pantalones, unos vaqueros flare con botones que consiguen un efecto adelgazante y rejuvenecedor, además de estirar tus piernas hasta el infinito.

Pero, ¡oh sorpresa!. Cuando acudimos a la web de Zara para interesarnos por sus jeans, nos dimos cuenta de que estaban agotados. Pero no te preocupes, porque nos pusimos manos a la obra y encontramos una opción muy similar en Zalando. Se tratan de unos vaqueros en color blanco, también con botones y tan acampanados como los de Amelia y cuestan 49,99 euros.

Para combinarlos, la influencer ha usado la chaqueta acolchada y reversible de Zara de la que ya te habíamos hablado con anterioridad y un jersey de punto bordado de Fórmula Joven, de El Corte Inglés que, maravillas de las casualidades, también está agotado. ¡Pero cómo lo consigue! Tranquilas porque no está todo perdido. Hemos encontrado uno que, si bien no es igual, también tiene detalles de flores bordadas en el frontal. Es de H&M y cuesta 24,99 euros.

Lo que sí puedes conseguir igual que ella es la diadema de Zara que lleva en la imagen. Esa no está agotada, cuesta 7,95 euros y la puedes encontrar en color kaki (el que lleva Amelia en la imagen), mostaza y negro.

No diréis que no os ofrecemos opciones para que copieis el look de la influencer.