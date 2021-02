26 feb 2021

Sí a las New Balance que arrasan entre las influencers más populares de Instagram. Sí a las Nike Blazer que se agotan sin parar y que tienen lista de espera. ¿Por qué quedarnos con un solo modelo si tenemos más de tres que están triunfando esta temporada entre las chicas que más saben de moda? Es más, te damos concretamente las cinco sneakers tendencia del 2021 para que no busques más. Son cómodas, aseguran un plus de estilo y podrás combinarlas con absolutamente todo, especialmente con los nuevos pantalones wide leg de Zara que tanto estilizan la figura.

Pero lo mejor es no ponerle barreras a la imaginación. Atrévete a llevarlas con blazer para ir a la oficina. Con vestidos midi estampados para la primavera. Con chándal si ya has caído en la tendencia más cómoda del año. Con faldas mini para presumir de piernas este verano.... Infinitas posibilidades. Variedad para todos los gustos. ¡Dentro sneakers!

Video: Looks con sneakers para ir cómoda y con estilo

1. New Balance 550. Unas zapatillas con silueta vintage creadas en 1989 que la firma ha actualizado para dejar a un lado el diseño runner y optar por unas sneakers más propias de la estética urban del baloncesto. Se las hemos visto a la influencer danesa Emili Sindlev pero aún no se han lanzado en nuestro país. Eso sí, la expectación es tan alta que ya puedes apuntarte a la lista de espera para conseguirlas antes que nadie. Nosotras nos quedamos con el color blanco.

2. Nuestra segunda compra segura va para las Nike Blazer Mid 77. Unas sneakers basadas en las clásicas Nike Basketball de mediasuela que rescatan ese aire retro de su anterior diseño. Nos gustan porque son super cómodas, muy prácticas y combinables, y porque están disponibles en varios colores para todos los gustos. Hazte con ellas en El Corte Inglés por 99,95 euros.

3. Otra opción en tonos pasteles y blancos que lleva años arrasando en Instagram, son las Lacoste Court Slam, unas zapatillas robustas de estética noventera que, como toda sneaker icónica, está inspirada en un diseño vintage, la Tennis '91. Ideales para presumir de calzado diferente, original y bonito 24/7.

4. Seguimos con el modelo más versátil de nuestra lista: nacieron con filosofía de gimnasio, pero las influencers se apropiaron de este modelo con suela estilo running para llevarlo a diario con vaqueros. Las Adidas Falcon son las más estables y sus años de experiencia ha hecho que estén disponibles en infinidad de colores y estampados. Encuéntralas en la página web de la firma desde 60 euros.