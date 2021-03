2 mar 2021

Después de sorprendernos con un cambio de look con melena súper rizada, Blanca Suárez ha dejado claro que no solo sabe unirse a las tendencias de pelo, si no también a las de moda. Por ello, parece haber seguido nuestros consejos y se ha hecho con unos pantalones rosas. No son estos vaqueros de Zara que se agotan con solo mirarlos, pero son unos de Bershka muy cómodos y baratos que también nos han encantado.

La actriz publicó una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece con un look mañanero y todoterreno que tiene tres características que nos parecen súper importantes: comodidad, tendencia y barato. Porque sí, Blanca ha escogido dos prendas versátiles y muy ponibles que además están de moda y que ha comprado en el low cost. Y nuestra favorita es el pantalón rosa que ya le hemos copiado.

Se trata -como ella misma ha indicado en la imagen- de un modelo de Bershka. En concreto, de un diseño de sarga con pernera recta por el tobillo y cintura fruncida que cuesta 19,99 euros. Unos pantalones que nos han encantado no solo por su color rosa claro, si no también por su corte que favorece muchísimo y parece adaptarse de lujo a la figura gracias al elástico de la cintura. Están disponibles desde la talla 32 a la 44 y también en otros colore más básicos como beige, blanco o negro.

Blanca los combinó con un jersey básico azul marino y de corte oversized de Mango y unas zapatillas negras de Adidas. Una mochila de Louis Vuitton completaba este look cómodo que puedes copiar por muy poco. Cada vez son más las firmas que incluyen en sus colecciones unos pantalones rosas, por lo que las posibilidades para hacerte con unos son casi infinitas. ¿Tienes ya unos en el armario? ¡Corre porque se van a agotar!