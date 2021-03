3 mar 2021

Vestir bien es todo un arte que no siempre se cultiva a la perfección. Las tiendas nos ofrecen sus propuestas, como las prendas básicas que copan las novedades de Mango o los pantalones super tendencia de Zara, pero hay personas con un estilo propio que, elijan lo que elijan, siempre aciertan. Es el caso de Carmen Lomana, que ha optado por la tendencia más sexy de la temporada, y no, no nos referimos al binomio chaleco-nada que arrasa esta primavera sino a la falda lápiz de corte midi con abertura lateral.

Realmente, lo que luce la tertuliana es un vestido blanco estilo japonés de Tot-Hom, que puedes encontrar con el 30% de descuento, a 507,50 euros. Lo ha combinado con unos originales zapatos de tacón de Prada con estampado de labios, un bolso clásico de Gucci y un cinturón color camel para romper la unidad del vestido.

De todo su conjunto, nos hemos quedado con el corte de la zona inferior del vestido, por ser el detalle más sexy del conjunto de Lomana. Este tipo de corte estiliza la figura y la abertura lateral rejuvenece el conjunto a la par que da un puntito coqueto tan favorecedor para la primavera.

Si el vestido de Carmen está fuera de tu alcance, no te preocupes, porque hemos seleccionado para ti las faldas midi con abertura lateral más primaverales que puedes combinar tanto con zapatos como con tus botas preferidas (si eliges unas cowboy, el estilismo te quedará de 10).

Falda midi canalé, de Stradivarius

Esta falda es, quizá, la opción más parecida a la que luce Carmen Lomana en su estilismo. Ajustada y de tiro alto, la puedes encontrar en varios colores: crudo, azul celeste y negro. Detalle de abertura en el bajo y corte midi. Precio actual: 17,99 euros.

Falda midi con abertura, de Boohoo

Esta falda con estampado de cebra es ideal para combinar con botas de estilo militar, con suela track o con tus zapatillas preferidas. Precio actual: 16 euros.

Falda satinada con nudo, de Zara

Falda midi color azul klein, con nudo delantero y bajo con abertura frontal. El cierre es en la espalda con una cremallera oculta. Precio actual: 25,95 euros.

Falda midi estampada, de Asos

Falda de corte midi con animal print tostado y negro, tiro alto y abertura hasta el muslo en el frontal. Al igual que la opción de la marca Boohoo, su estampado informal hace que sea ideal para combinar con botas o calzado más deportivo. Precio actual: 27,99 euros.