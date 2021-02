27 feb 2021

Hay veces que, cuando una prenda se pone de moda, el feed de las influencers se llena de imágenes con ese artículo en particular. Es lo que nos está ocurriendo ahora con las botas cowboy, pero no pasa nada, porque hay tantos tipos distintos y es un calzado tan versatil, que nos ayuda a tomar ejemplos para saber cómo combinarlas. Hace unos días, Mery Turiel nos mostraba un look perfecto para recibir a la primavera con este tipo de botas y nos encantó, pero no es la única influencer que se pirra por ellas.

El reinado absoluto de las botas cowboy fue en 2019 pero fueron destronadas por las zapatillas de andar por casa cuando nos confinaron. Este año, parece que las bota militares con suela track han tomado el relevo, pero una buena bota cowboy que complemente un look boho nunca pasa de moda. Y sino que se lo digan a Sara Carbonero que combinó unas camperas altas de ante con un minivestido bohemio de aire romántico con estampado florar y mangas al codo de su marca, Slowlove. La mezcla del vestido con las botas generan un look boho muy favorecedor, ideal para recibir a la primavera con los brazos abiertos.

A Nuria Roca también le chiflan las botas cowboy, pero ella prefiere la versión botín. La colaboradora de El Hormiguero combina sus botas con unos jeans rectos, un jersey básico de color verde y una cazadora vaquera oversize. Esta mezcla consigue un look casual muy cómodo para descansar el cuerpo tras el ensayo de su nueva obra 'La Gran Depresión', donde comparte tablas con Antonia San Juan.

Otra forma distinta de lucir unas botas cowboy es la de Marta Carriedo. La influencer ha combinado sus botas camperas negras de caña alta con unos pantalones de traje metidos por dentro, una camiseta básica negra y un jersey de punto beige sobre los hombros. Un look cómodo pero arreglado que nos recuerda a los outfits para montar a caballo.

Pero, aunque no lo creas, también puedes combinar tus botas cowboy con un vestido de fiesta. Y sino que se lo digan a Laura Eguizabal, que eligió un vestido negro de H&M con hombros marcados y micro flecos para combinarlo con sus botas camperas tambien negras. Contra todo pronóstico, esta extraña mezcla queda ideal.

Si ya habías guardado en lo alto del armario tus botas cowboy, vuelve a bajarlas porque todavía les queda vida. Y ahora que sabes que quedan bien con todo, es tu momento de hacer combinaciones locas. A lo mejor aciertas. O no.