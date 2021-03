4 mar 2021

Compartir en google plus

El buen tiempo comienza a asomar la patita y nos apetece apostar por los vestidos midi, como hizo Carmen Lomana con su vestido de corte midi con abertura lateral. Es importante dar con la prenda que eleve tu look, como por ejemplo la camisa larga que ha llevado Nagore Robles pero, cuando das con algo así, debes optar por combinarlo con básicos para que la fuerza de la prenda no se pierda con el ruido del resto del outfit. Es lo que ocurre con el vestido de animal print que hemos encontrado en Zara: es tan llamativo y especial, que solo cabe combinarlo con básicos.

La influencer Meri Lozano ha entendido el concepto a la perfección, y ha combinado esta prenda con una chaqueta de punto de mangas abullonadas color verde. Es un vestido de escote recto, tirantes finos y la espalda abierta y su corte entallado y midi estiliza la figura. Ademas, su estampado de cebra da un toque salvaje a tu look sólo apto para las más atrevidas.

Cuesta 29,95 euros y todavía puedes encontrarlo en la web de Zara, pero date prisa, porque están volando. Si, cuando llegues, ya no quedan tallas, no te preocupes, porque te ofrecemos otras opciones que, si bien es cierto que no son tan salvajes, pueden quedarte espectaculares si sabes cómo combinarlas.

Lo sabemos, este vestido de Asos no es animal print, pero el corte es muy similar al de Zara y las lentejuelas te dan un 'efecto noche' que no te da el estampado de cebra. Está rebajado y puedes conseguirlo por 59,45 euros.

Este vestido mini con estampado de leopardo, también de Asos, es ideal para combinar con cualquier calzado, dependiendo del estilo que quieras darle a tu look. Además, gracias a su manga corta y su cuello redondo y mas alto, puedes llevarlo ahora aunque todavía no haga demasiado calor. Precio actual: 38,99 euros.

El último que os enseñamos es este vestido con estampado de leopardo de El Corte Inglés. Es mini, con cuello de barco y manga larga y queda ideal con botas cowboy. Está al 50% de descuento y puedes encontrarlo por 45 euros.