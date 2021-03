5 mar 2021

Compartir en google plus

A veces no es necesario apostar por prendas o estilos extravagantes para conseguir que un look sea absolutamente elegante. Esos diseños básicos con un giro que hacen que todo lo demás salga rodado resultan tan esquivos de encontrar que cuando por fin aparece uno, no se le puede dejar escapar. Es el caso de esta falda midi de la nueva colección de Sfera: un hallazgo al que tu armario va a recibir con las puertas abiertas de par en par.

Se trata de un diseño confeccionado con tejido en efecto piel, con un acabado brillante y con un patrón tableado. Tan fácil de combinar que sin duda puede pasar directo a tus esenciales con los que crear esos looks de entretiempo que nunca fallan.

El diseño tableado de la falda junto con el largo por debajo de la rodilla son especialmente favorecedores, además estilizan y alargan la figura. Por no hablar del cierre con cinturón incorporado que ciñe y marca la silueta.

Aunque se trata de una prenda declinada en un color crudo, es perfecta para poder combinarla con cualquier otro tono, desde blancos a negros. O incluso como es el caso de la que lleva la modelo en la foto, con una camisa de manga corta en el mismo tejido y color.

La silueta trapecio que dibuja te ayudará a poder lucirla en cualquier ocasión, ya sea para un estilismo más sofisticado, junto con unas sandalias de tacón, o para una ocasión más desenfadada y apostar por calzado plano (desde una zapatillas deportivas a unos mocasines) y combinada con una sudadera o una camisa vaquera.

La falda, que acaba de llegar a la nueva colección de Sfera, cuesta 39,99 euros y está disponible en tallas S, M y L.