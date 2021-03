9 mar 2021

Confirmado, hemos encontrado el pantalón vaquero perfecto. Ya puedes dejar de buscar. Y todo ha sido gracias a Grace Villarreal. La influencer ha hecho que nos olvidemos de todos los modelos de jeans que tanto nos habían gustado por lo bien que sientan y nos ha creado una nueva necesidad que (¡cómo no!) está en Zara. Ni los novedosos moom-lose de H&M ni los flare rotos de Amelia Bono. Son unos del gigante de Inditex muy baratos que van a ser tu próxima compra. Y si no nos crees, atenta a la explicación que da Grace.

La influencer publicó un vídeo en su perfil de Instagram en el que enseñaba los detalles de su look del día. Una publicación de la que al parecer surgieron cientos de mensajes preguntando por ese vaquero que ella había escogido. "No había querido decir nada antes porque quería asegurarme de que los que había pedido me quedaban bien, porque digo no vaya a ser que lo enseñe y vayáis todas a por ellos", explicó Grace bromeando con la posibilidad que se agoten y de que sus seguidoras arrasen con estos vaqueros de Zara.





Ella se refiere a unos pantalones de tiro alto con pernera recta y larga de cinco bolsillos y efecto lavado del gigante de Inditex. Cuestan tan solo 29,95 euros y Grace asegura que son unos jeans que tienen el mismo patrón que algunos de las firmas más famosas de vaqueros. En defintiva, una copia low cost que ha sorprendido mucho a la influencer y que no ha tardado en recomendar a sus seguidores. "¿Qué pasa con estos vaqueros? ¿Por qué son una joya? Porque quedan al cuerpo súper bien, el culete queda muy bonito y encima son rectos, son una maravilla", explicó.

Y, ¿qué ha pasado? Que los 'followers' de Grace han seguido sus consejos y han arrasado literalmente con ellos. Ahora mismo, en la web de Zara solo queda disponible la talla 36, el resto están completamente agotadas. Eso sí, al ser una prenda de nueva colección creemos (y esperamos) que la repongan pronto porque nosotras también nos morimos de ganas de probar lo bien que sientan este nuevo descubrimiento. ¡Gracias, Grace!