4 mar 2021

Compartir en google plus

Querida amiga, hemos encontrado el vaquero perfecto. No hay dudas. Y todo gracias a H&M. No es el 'wide leg' de colores de Zara ni el 'flare' de Primark, se trata de un modelo nuevo que se caracteriza por lo cómodos que son y lo bien que sientan. Y no hay más que verlo para darse cuenta de que es una realidad. Parecía que estos de cintura asimétrica de Stradivarius eran el summum estilizador, sin embargo los llamados mom-loose que acaban de llegar le han ganado la partida.

Los Mom Loose-fit Ultra High son unos pantalones vaqueros tobilleros de cinco bolsillos que tienen un diseño de corte holgado con talle extraalto, cierre de cremallera con botón y una pernera recta que queda más ajustadas en el bajo. Además, nos encantan porque tienen su parte sostenible al esta confeccionados parcialmente con algodón reciclado. ¿Y qué es lo, mejor de todo? Su precio. ¡Cuestan tan solo 19,99 euros! ¿Qué más se puede pedir?

Pues su variedad de colores y tallas. H&M ha sacado a la venta este nuevo modelo de pantalón vaquero en cinco modelos diferentes: tres tonos de azul denim, negro y gris oscuro. La variedad de tallas va desde la 32 a la 46, una buena gama que abarca casi todo tipo de cuerpos y que, como era de esperar, se están agotando por momentos. En varios de sus colores ya no quedan tallas disponibles en la web.

Y no es para menos. Es el vaquero de los 90 que volvió hace unas temporada para quedarse y que ahora llega en una versión mejorada mucho más cómoda para el día a día. Pero no solo eso, son tan bonito y quedan tan bien que también querrás utilizarlo en tus look de noche con botín de tacón y una blusa bonita, por ejemplo. Dan mucho juego y por ese precio merecen muchísimo la pena. ¡Se van a convertir en tus vaqueros favoritos!