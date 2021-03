4 mar 2021

La blazer está triunfando esta temporada. Sí, ya sabemos que es un básico que nunca pasa de moda y que, año tras año, se va reinventado y siempre ocupa un lugar privilegiado en los mejores looks del momento. Pero es que este 2021 está teniendo especial éxito. Nos hemos enamorado de los modelos cropped que tanto estilizan y esta de cuadros de Zara es la favorita de las influencers. Sin embargo, ha tenido que llegar Verónica Díaz (@modajustcoco) para descubrirnos una que nos ha robado el corazón. Después de ser muy aplaudida por este conjunto de cuadros de C&A, la influencer ha hecho una propuesta de look con un modelo de Mango súper estiloso y vaqueros de Primark que le vamos a copiar en cuanto podamos.

Verónica enseñó a través de los stories de Instagram el look que había escogido para ese día y mostró lo feliz que estaba con la blazer que había comprado en Mango. Tal fue el éxito entre sus seguidores que no tuvo más remedio que enseñar hasta la referencia de la prenda. Y no nos extraña porque es ideal. "Os dejo por aquí la referencia de la blazer que os he enseñado en stories y que tanto os ha gustado. La pedí online en rebajas", explicó Verónica. Se trata de una americana en color negro, con diseño cruzado y doble abotonadura que tiene como elemento especial las solapas en color blanco a contraste.

¿Lo mejor de todo? Que es una prenda que está rebajada más de la mitad de su precio, por lo que en vez de hacerte con ella por 79,99 euros, podrás comprarla por tan solo 35,99 euros. ¡Chollazo! Pero claro, entre tanta buena noticia, algo malo tenía que haber. Y es que como suponíamos, está completamente agotado en la web. Eso sí, con un poco de suerte, todavía hay posibilidades de encontrarla en tienda. Aunque si lo tuyo es online y te has enamorado del diseño, la firma de Karl Lagerfeld tiene un diseño muy parecido que ha llevado Pilar Rubio y que cuesta 495 euros.

La blazer negra con solapas blancas de Karl Lagerfeld. pinit

Y aunque se trata de una blazer estilosa y que, a priori, parece solo apta para los looks más elegantes, pero Verónica ha demostrado que puedes llevarla en el día a día si la combinas con vaqueros. Ella escogió un modelo de corte 'flare' y talle alto en color azul medio que ha comprado en Primark. En concreto, es un modelo que cuesta tan solo 17 euros y estos sí que están disponibles ahora e cualquier tienda de la firma británica. Añade unas zapatillas blancas o unos botines negros y... ¡Listo! Lookazo con el que triunfar esta primavera.





