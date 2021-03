15 mar 2021

Compartir en google plus

Los jogger siguen siendo una de las tendencias más fuerte en la sección de pantalones de nuestras firmas favoritas y buena muestra de ello es que después de arrasar en las rebajas con estos 11 pantalones que son comodísimos ahora Pull & Bear ha lanzado un conjunto de jogger y sudadera disponible en cinco llamativos tonos que es súper cómodo y favorecedor. Pero por si no teníamos suficiente Sfera ha lanzado la propuesta más sorprendente que queremos ponernos ya para salir de fiesta, uniendo los joggers con las protagonistas por excelencia de los looks más festivos, las lentejuelas.

Por si el contraste no fuese suficiente, el look lo cierran con una blazer, una combinación que nos parece perfecta para unir elegancia y estilo con los looks casual relajados. Para el calzado, la firma de El Corte Inglés apuesta por unas zapatillas deportivas, pero estamos seguras de que también lucirá perfecta con nuestras sandalias favoritas.

El top de lentejuelas viene con acabados en rib en color negro y lentejuelas en gris oscuro con brillos. De cuello redondo y tirantes medios, tiene un precio de 19,99 euros y se ha lanzado únicamente en la talla M.

El pantalón jogger está disponible en gris y azul oscuro, viene con cintura elástica con cierre de cordones a tono y perneras rectas acabadas en rib pero sin puño. Con un precio de 15,99 euros, podemos encontrarlo entre las tallas S y XL.

Si quieres copiar esta innovadora propuesta, que como podemos ver en el catálogo de la firma también podemos optar por una camiseta blanca, solo tienes que apostar por tu blazer favorita para convertir los joggers en tus pantalones de cabecera.