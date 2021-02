14 feb 2021

¿Te has parado a pensar qué habría sido de nuestros estilismos sin los socorridos jogger? Convertidos en los pantalones estrella de los últimos tiempos, algo que potenció el confinamiento provocado por la crisis sanitaria, la nueva normalidad hizo que amaramos con todas nuestras fuerzas el efecto favorecedor y la versatilidad de estos cómodos pantalones que han llegado para quedarse. Y ya no solo en los estilismos de confinamiento o deportivos, los jogger protagonizan ideales looks de calle.

Tal vez por eso, nuestras marcas de cabecera siguen apostando por esta prenda que combinada con estilosas sudaderas nos ofrece el chándal con más estilo, que dejan claro que no vas al gimnasio ni a correr. Y es que, nos guste o no, el chándal es el look estrella de las nuevas colecciones. Y precisamente Pull & Bear acaba de sorprendernos con un perfecto conjunto de jogger y sudadera que nos presenta en cinco llamativos colores. Sí, como has leído, cinco llamativos colores que, a cada cual más bonito, nos hacen soñar ya con la primavera y el buen tiempo.

Pull & Bear revoluciona su colección con este colorido chándal que ya está arrasando. pinit

Disponible en rojo, verde, amarillo, malva o rosa, este conjunto está formado por un pantalón jogger con gomas en el bajo y cintura elástica con cordón que resulta de lo más cómodo. Sencillo y práctico, cuenta con bolsillos y tiene un precio de 12, 99 euros. Está disponible desde la talla XS a la XL.

Confeccionado con al menos un 50% de algodón orgánico, este cómodo pantalón jogger te acompañará en tus momentos más cómodos y estilosos. pinit

La sencillez de la sudadera de este conjunto hace que sea perfecta para lucir en set, o para combinar con cualquier otro estilismo. Con bolsillo tipo canguro en la parte delantera, cuenta con una capucha con cordón ajustable y está disponible desde la talla XS a la XL. Tiene un precio de 14,99 euros.

Perfecta para lucir con el jogger o con cualquier otro estilismo, esta sudadera se convertirá en una de tus prendas comodín esta temporada. pinit

Cómodo y súper estiloso, este conjunto de sudadera y jogger te conquistará por su versatilidad y su precio. Ahora, lo más difícil, será elegir entre sus cinco colores… Eso sí, si eres de los atrevidos, te animamos a que mezcles las prendas y los colores y le des el punto más colorido a tus looks.