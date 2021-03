17 mar 2021

Se huele en el aire, la primavera ya está aquí. Sacamos del armario las camisas más ligeras (como la que lleva Nagore Robles que se agota todo el rato), queremos hacer múltiples combinaciones con nuestros shorts y llevar estampados más atrevidos. Y, como no, también queremos cambiar el tejido de nuestra ropa por uno más ligero y fresco y colores más claros que no atraigan los rayos del sol.

Eso es lo que ha debido pensar Rocío Osorno al decantarse por su último modelito de Zara: sobrecamisa y pantalones claros y sandalias (sí, ya están aquí las sandalias)

Tanto la camisa como el pantalón es de un tejido fluido y corte ancho, para que no se pegue el cuerpo y no de sensación de calor. La sobrecamisa de corte oversize tiene botones y bolsillos delanteros y puedes llevarla cerrada, como ha elegido Rocío para su look, o abierta dejando ver un cropped top debajo, como aconsejan en Zara. Su precio es de 39,95 euros.

El pantalón ancho, del mismo blanco roto que la sobrecamisa, es de tiro alto y cintura elástica, y no puede ser más cómodo y fresquito para la primavera que está a punto de llegar. Puedes encontrarlo en la web de Zara por 29,95 euros.

Para las sandalias, la influencer sevillana escogió Asos y se hizo con unas de color verde salvia de tacón medio y diseño acolchado que están arrasando en la web. Si te han gustado date prisa, porque ya no queda ni el número 38 ni el 42. Su precio es de 41,99 euros.

¿Qué te ha parecido el look de entretiempo de Rocío Osorno? Es cómodo, fresquito y elegante a la par que casual. Todo un acierto.