6 mar 2021

Ahora sí que sí. La cuenta atrás para la llegada oficial de la primavera ha llegado, y ya no hay excusas para no poder hacernos con algunas de las auténticas joyas que pululan por nuestras tiendas favoritas. Desde hace semanas, hemos podido ser testigo de cómo las nuevas colecciones llegan cargadas de vibrantes colores y primaverales estampados que no pueden faltar esta temporada en nuestro armario. Si tú, como nosotras, ya has sucumbido a la explosión de colores que salpica las prendas, como los pantalones wide leg que acaban de llegar a Zara, y no has podido resistirte al estampado de margaritas que triunfa esta temporada, es hora de que te hagas con las sandalias de tacón más cómodas y bonitas de la primavera.

Aunque las temperaturas aún tienen que estabilizarse, nuestras marcas low cost de cabecera han presentado sus colecciones de calzado, donde encontramos algunas de las sandalias más aplaudidas que prometen agotarse rápidamente. Para que no te quedes sin ellas, y puedas lucir estilazo y pies contentos esta temporada, te mostramos algunas de nuestras propuestas favoritas.

Con uno de los colores estrella de la temporada, Zara nos propone una sandalia tipo mulé en malva que promete ser la reina de la primavera. Con tacón fino de ocho centímetros de altura, cuenta con puntera cuadrada y tiene un precio de 25,95 euros.

Con vaqueros, vestido o falda, esta sandalia malva será la protagonista absoluta de tus looks. pinit

Si el pasado año te quedaste con las ganas de lucir una sandalia con tacón de metacrilato, no te preocupes, esta temporada, marcas como Stradivarius reversionan la tendencia y nos proponen cómodos diseños como este en color arena, con tres tiras de vinilo en el empeine y una altura de siete centímetros. Tiene un precio de 29,99 euros.

En color arena y con tacón circular de metacrilato. Esta sandalia ya empieza a faltar en algunas de sus tallas. pinit

Con 7,5 centímetros de altura, pero con un tacón que resulta de lo más cómodo, el gigante de Inditex nos propone también esta sandalia tipo mule en color amarillo con textura en el corte y puntera y talón cuadrados. Tiene un precio de 25,95 euros.

Esta sandalia lo tiene todo, un color favorecedor y combinable y de lo más cómodo. pinit

Los colores han tomado las colecciones esta temporada, tal y como demuestra esta sandalia de Mango que, aunque disponible en negro y marrón, es su tono verde manzana el que está arrasando. Con un diseño de tiras y detalle de nudo, esta sandalia cuenta con un tacón de 10,5 centímetros y tiene un precio de 39,99 euros.

¿Puede haber una sandalia con más personalidad que esta? Cómoda, bonita y a un precio estupendo, será tu gran aliada esta temporada. pinit

Otra de las tendencias que regresa para quedarse, y triunfar, es la de las sandalias en tejido acolchado. Stradivarius nos propone varios diseños en diferentes colores como esta, en color negro y con tira trenzada que promete ser tu imprescindible esta temporada. Cómoda y súper combinable, tiene un precio de 29,99 euros.

Con seis centímetros de altura, esta sandalia acolchada no solo será tu mejor compañero de batallas, además podrás lucirla con todo. pinit

Nuestra última propuesta llega de la mano de Zara, que presenta una original y cómoda sandalia de color azul. Con tiras y detalle de nudo en la parte delantera, cuenta con una tira elástica en la parte de atrás y con un tacón forrado de siete centímetros. Tiene un precio de 35,95 euros.

Esta sandalia cuenta con una plantilla técnica flexible de espuma que la hacen aún más cómoda. pinit

Seis sandalias que no solo tienen un precio estupendo, es que además aseguran ser de lo más cómodas y estilizar al máximo.