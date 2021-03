17 mar 2021

Compartir en google plus

Anabel Pantoja se ha convertido en nuestra embajadora favorita de Primark. La sobrinísima ha hecho del gigante británico su marca de ropa por excelencia y son muchas las veces que comparte en su perfil de Instagram looks con ropa de ella. Este traje cómodo que llevó con zapatillas blancas fue nuestro favorito, pero también le hemos fichado este otro de rayas tan favorecedor y este chándal que es el más barato y bonito. Ahora, la influencer nos ha descubierto unos pantalones vaqueros que vas a querer en cuanto los veas.

Anabel, que se encuentra viviendo en Gran Canaria junto a su pareja, compartió una foto con look muy veraniego dadas las altas temperaturas que hay allí. Un una imagen en la que aparece frente al mar y con un outfit de básicos formado por unos vaqueros cómodos, un top blanco y unas sandalias.

Como ella misma ha indicado, los pantalones son un modelo en azul muy claro de Primark. Un diseño de estilo paper bag con pernera ancha en la parte de las caderas y más estrecha en el tobillo y talle alto. Estos vaqueros nos encantan por su cintura fruncida con elástico que hace que se ajusten a la perfección a la cintura y porque además, llevan un cinturón vaquero a juego para marcarla aún más. De esta forma son unos jeans que son cómodos por su corte holgado en las piernas, pero que estilizan al quedar tan definidos encima de las caderas.

No sabemos su precio, ya que en la que web de la firma están desaparecidos, pero sí podemos asegurarte que serán muy baratos -como todo en Primark- y que no superarán los 20 euros. Un precio muy asequible para una prenda que usarás muchísimo, ya que combina con todo y son perfectos para el día a día. Unas sandalias de Genuins (45 euros) que son súper tendencia -todo hay que decirlo- completaban este look tan veraniego que ya nos hace soñar con la playa y el buen tiempo.