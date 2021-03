19 mar 2021

Lo de Nuria Roca con sus looks es algo digno de estudio. No hay nada que se le resista. Se atreve con todo, desde un look más sporty con vaqueros y zapatillas hasta uno más sobrio con blazer y pantalones cropped, todo le sienta bien. Y ya, si los combina con sus nuevos pendientes de ganchillo hechos a mano, consigue un look 10.

Su última apuesta en 'El Hormiguero', ha sido un favorecedor vestido verde de manga larga de Zara de nueva colección que ha combinado con unas botas altas rosas de caña arrugada y tacón cuadrado y un broche, logrando una combinación muy rejuvenecedora y estilosa.

"El que con verde se atreve, por guapo se tiene", o eso decían nuestras abuelas. No sabemos si Nuria se tiene por guapa, pero desde luego que este color le sienta bien. Como te hemos dicho, el vestido midi de cuello redondo es de Zara y tiene manga larga con frunces en el puño y una abertura lateral hasta el muslo que logra un efecto estilizador que favorece y mucho. Si te gusta, puedes encontrarlo en la web de Zara por 39,95 euros

Tanto las botas como el broche, son de Essentiel Antwerp, una marca belga con una colección de vestidos, zapatos y accesorios preciosa. La mala noticia es que todo es de temporadas pasadas, por lo que no podemos pasaros la referencia, pero no os preocupeis, porque, como siempre, os damos otras opciones igual de favorecedoras.

Para empezar, en la misma Essentiel Antwerp, hemos encontrado un broche precioso y tan divertido como el de Nuria (bueno uno no, unos cuantos). Hemos apostado por este con forma de cohete con incrustaciones de diamates de imitación en varios colores: azul, rojo, morado y amarillo. Su precio es de 55 euros.

Con la botas hemos tenido más problemas. Nos ha sido imposible localizar unas botas altas, de caña arrugada y en color rosa pastel, pero hemos encontrado una opción bastante parecida que también quedaria ideal con este vestido. Se trata de unas bota cowboy, del mismo color que las de Nuria pero con estampado de serpiente. No son exactamente iguales, pero podrían valer. Las puedes encontrar en Light in the Box por 43,55 euros y son ideales.

Ahora tenemos pocas ocasiones de lucir looks tan ideales como este, pero si quieres replicarlo, puedes hacerlo prestando atención a los detalles.