17 mar 2021

Nuria Roca es pura inspiración en Instagram y cada una de sus publicaciones consigue un constante "¡lo quiero!": sus culotte efecto piel, su conjunto estampado más primaveral, sus pantalones amarillos de Zara... y, ahora, un look 'sporty' muy fácil de copiar. Unos vaqueros y unas zapatillas blancas son suficientes para tener un resultado muy favorecedor que, combinado con su nuevo flequillo cortina y sus mechas caramelo, consiguen un efecto rejuvenecedor que quita 10 años de encima.

La presentadora, que suele reírse de su vis de influencer (aunque ella lo es de verdad), ha creado el 'hashtag' #paratodoslosquemepreguntáispor para compartir con sus seguidoras de dónde es su ropa y cómo podemos copiarla. En esta ocasión, la fórmula magistral de estilo de Nuria Roca ha sido muy sencilla y con prendas que todas tenemos en el armario: unos vaqueros flare, los más favorecedores gracias a su silueta ligeramente acampanada que consigue estilizar las piernas (por algo son los favoritos de Isabel Preysler), un jersey oversize en un llamativo verde aguamarina que aporta luz al rostro y unas zapatillas blancas muy cómodas y con 'truco'.

Nuria Roca, de hecho, hace de sus zapatillas de la firma 'made in Spain' Wonders las protagonistas del look y confiesa en su publicación que "soy fiel seguidora [de la marca] desde hace años, me gusta su estilo, la comodidad y la calidad de los materiales". Se trata de un modelo de estilo urbano en piel perforada color blanco con piezas festoneadas y una suela de 2.5 centímetros que nos ayuda a ganar altura sin perder ligereza y comodidad. ¿Su precio? 105 euros, y una mala noticia: no sabemos si ha sido el 'efecto Nuria Roca', pero están agotadas en todas las tallas (menos en la 42).