22 mar 2021

El mejor momento del año para lucir una de las prendas más bonitas de los catálogos, las faldas, es la primavera, y ya hemos comentado aquí que no importa su largura, porque hay firmas en las que encuentras faldas muy baratas que sientan de maravilla y las puedes combinar con todo. Luego hay tendencias que no pueden faltar en tu armario, como la falda midi vaquera que necesitas para triunfar esta primavera. Pero definitivamente hemos encontrado la falda que más queremos para nuestros looks casual más calurosos, la de la colección edición limitada de Massimo Dutti.

La firma de moda ha apostado por el tejido más apetecible para las altas temperaturas, el lino, para un diseño tan innovador como ponible, que además viene en ese color que combina con todo, el negro. Una prenda apetecible que se ha convertido en nuestro nuevo capricho de primavera. Y puede que en el tuyo también.

La falda de lino de la colección edición limitada de Massimo Dutti es de diseño cargo, con bolsillos laterales de plastrón con solapa, y de corte evasé.

Según la firma, la prenda es una reinvención en un estilo desenfadado y fresco, con cintura elástica y bajo con abertura frontal.

Entre sus innovaciones está su cierre frontal de botones, que viene a tono pero que está ligeramente ladeado, proporcionando un efecto más ceñido e innovador.

Disponible entre las tallas 34 y 42, cuesta 79,95 euros. Y si a ti también te ha conquistado no te lo pienses porque estamos seguras de que es una de las mejores inversiones que vas a hacer esta temporada.