En cuanto las hemos visto aparecer en la nueva colección de primavera de H&M hemos notado esa sensación de familiaridad que producen las prendas que sietan bien sí o sí. Hablamos, claro, de la falda midi de raso o satinada, un diseño que lleva varias temporadas triunfando en la tendencia y que tiene ya su sitio el fondo de armario. Imposible que no quede bien: estiliza las curvas y rejuvenece todo lo que nos pongamos con ellas. De todos modos, te sugerimos un giro de estilismo para sacarles todo el potencial: mezclar ese brillo galáctico que las caracteriza con prendas deportivas, de algodón o de felpa, como sudaderas, camisetas o chalecos. Quedan espectaculares.

La nueva colección de H&M apuesta especialmente por este tipo de faldas midi de raso, una prueba más de la increíble demanda que tienen entre las compradoras de moda. La silueta no puede ser más favorecedora: pegadas en la cadera para no producir volúmenes indeseados, se abren en un ligero vuelo que permite reducir ópticamente centímetros en las caderas. Eso sí: si tu objetivo primero es conseguir un look que adelgaza, tienes que tener muy en cuenta el color.

Por el contrario, si no tienes problemas con tus curvas y buscas rejuvenecer, apúntate a las faldas midi satinadas más claras. La primera que te proponemos tiene un color verde claro maravilloso, súper sutil, perfecto para mezclar con sudaderas y prendas deportivas en colores crema o nude. La segunda es la clásica falda midi slip, con el mismo talle alto y elástico oculto en la cintura, pero en béis. El precio es fantástico: 24,99 euros.

¿Que no te encajan tantos colores claros? La nueva colección de H&M te da una solución maravillosa para adelgazar ópticamente las caderas. Propone una falda midi de raso, la clásica slip, en un color negro profundo que es una maravilla. Y combinado como lo han hecho los estilistas de H&M, con una camiseta negra sin mangas y unas bailarinas, queda fantástica. El precio es el mismo, 24,99 euros, pero si necesitas una talla grande, también la tienes en la colección H+.

No podíamos dejar de enseñarte este último look, con el mismo estilismo que comentamos antes, pero en una combinación de colores distinta. El mix camiseta lila sin magas y falda midi satinada sin magas es directamente de ensueño. Piensa qué color encaja mejor con tu color de piel y con los tonos dominantes de tu armario, y no lo dudes. Hazte con una.