24 mar 2021

Compartir en google plus

Pocas, muy pocas veces nos encontramos con trucos de estilo que nos entusiasmen. La verdad es que a estas alturas de la tendencia hemos perdido la capacidad de sorprendernos, aunque probablemente también tiene que ver que la moda tiende desde hace décadas a conservar más que a inventar. El truco que te vamos a proponer a continuacón sí que nos parece de lo más aprovechable e innovador, tanto que estamos seguras de que tus amigas se van a quedar alucinadas cuando lo muestres. Solo necesitas una falda mini y un vestido camisero que no supere la rodilla. Atenta.

Detalle del look del 'street style' que superpone una falda mini a un vestido camisero. pinit

En realidad, este truco de estilo que tanto nos ha llamado la atención es bien sencillo. Pero, cuidado, no pierde ni un ápice de impacto. Se trata de superponer una falda mini a un vestido camisero o a una camisa oversize. Como ves en el detalle del look del 'street style' que te mostramos sobre estas líneas, queda genial. Atenta al largo del camisero porque tiene una importancia central: que no sea demasiado largo. Y que la falda mini tenga algún detalle de diseño o estampado interesante. Así el impacto será doble.

Vestido camisero corto y de rayas de la nueva colección de Zara. pinit

¿Te parece my complicada la combinación? ¿No tienes ahora mismo en el armario ninguna prenda con la que clonar este truco de estilo fantástico? Aquí van algunas sugerencias de combinación, todas sacadas del low cost, para que no tengas que dejarte demasiado dinero en la réplica. El primer mix de vestido camisero y falda mini es nuestro favorito, de lejos: un vestido de rayas de la nueva colección de Zara es su pieza central. El bajo asimétrico puede quedar fantástico (39,95 euros).

falda midi de cuadros vichy de la nueva colección de Berhska. pinit

Para contrastar muchísimo con las rayas del vestido camisero de Zara, lo ideal es encontrar otro estampado con el que pueda combinar. Lo hemos encontrado en una falda mini de Bershka encantadora, con un 'print' de cuadros vichy y un drapeado que enamoran. La verdad es que juntos logran un look imparable.

Vestido camisero mini de la nueva colección de primavera de H&M. pinit

Otra alternativa que puede quedar maravillosa cuenta con un vestido camisero de la nueva colección de H&M de lo más clásico. Se trata de un vestido mini con estampado de cuadros azul y rosa, con cinturón desmontable y cuello solapa. El precio te va a convencer mucho más que el del vestido de Zara: 19,99 euros. Un chollo.

Falda mini de la nueva colección de Bershka con 'print' de pata de gallo. pinit

Gracias a este truco de estilo, podemos convertir un vestido camisero tan básico y sin sofisticaciones como el que te proponemos en un look sencillamente impactante. Solo tienes que superponer esta falda mini de Bershka, estampada con una pata de gallo en color rosa y bajo asimétrico, que combina espectacularmente con el vestido de H&M. El precio es imbatible: 22,99 euros.