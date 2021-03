26 mar 2021

Puede que el entretiempo sea una de las épocas del año más confusas, pero también es de las que más juego da estilísticamente hablando (que se lo digan a Vicky Martín berrocal). Sobre todo si eres de la que sale de casa bien temprano para ir a trabajar. La primera hora pide una chaqueta de punto con el abrigo justo y necesario. Pero a mediodía querrás lucir y llevar en solitario tu nueva blusa con estampado de flores que escondías debajo. ¡Es ya un clásico!

Y para añadir una prenda más a este tipo de temporada, hemos copiado a la diseñadora una camisa de Massimo Dutti rebajada que no te quitarás hasta la llegada del verano y que te volverás a poner al comienzo del otoño.

Se trata de una camisa de ante en color marrón rosado que está confeccionada en piel ovina, tiene un corte recto, cuello de solapa clásico, cierre de botones, puños abotonados y un bolsillo de plastrón a la altura del pecho. Una de esas prendas para el entretiempo que durará años en tu armario no solo por su buena calidad, también porque no pasa nunca de moda gracias a sus posibilidades.

Vicky Martín Berrocal enseña la camisa de Massimo Dutti que le vamos a copiar para el entretiempo.

"Esta es la camisa que os quería enseñar. Me la trajo el estilista del programa y la verdad que me la he quedado. Es de Massimo Dutti. ¿Os gusta?", ha preguntado Vicky Martín Berrocal en Instagram.

Sí, nos gusta y mucho. Podremos llevarla cerrada, con vaqueros, con faldas midi, con bermudas, con pantalones de punto ¡o de traje! Meter el bajo por dentro de la prenda inferior también es una opción. Y por supuesto, llevarla abierta con una camiseta básica debajo para looks más casual y cómodos o con un top lencero para las ocasiones más especiales.

Camisa de ante con bolsillo en rosa oscuro.

Y lo mejor de lo mejor es que para nuestra suerte, esta camisa de ante sigue disponible en todas las tallas (S, M y L) en la página web de Massimo Dutti pero con un descuento que te va a gustar tanto como a nosotras. Está rebajada de 199,00 euros a 129,00 euros. ¿Qué más podemos pedir?