28 mar 2021

Estás ne búsqueda de una chaqueta para el entretiempo, pero no quieres algo tan clásico como esta de H&M que parece de lujo ni algo tan sofisticado como esta tan original de Pull&Bear. Lo tuyo es algo más sencillo y ponible como una cazadora vaquera. Si es así, tranquila porque este año puedes hacerte con un modelo diferente con el que triunfarás seguro. Puedes optar por esta de Zara con pinturas para personalizarla o esta que hemos descubierto gracias a Belén Hostalet.

La influnecer publicó un look en su perfil de Instagram que nos parece muy fácil de copiar, ya que está formado por prendas básicas como puede ser un jeans, una camiseta blanca y una cazadora vaquera. Sin embargo, ha sido esta última la que ha llamado nuestra atención y despertado nuestra curiosidad. Ya que no es una chaqueta denim al uso, si no un modelo acolchado que nos ha encantado.

Se trata de una cazadora vaquera de GAP con un denim acolchado no elástico, manga larga, cuello redondo y cierre de cremallera. Un diseño muy original que se sale de la clásica que lleva el cuello solapa, bolsillos y botones y que nos parece una opción perfecta para el día a día porque pega con todo.

Es un modelo ideal para llevar con tus looks más casual y combinará de lujo con los pantalones de colores que tan tendencia son esta temporada y hasta con la camiseta de rayas, la prenda estrella del momento. Cuesta 83 dólares (70,44 euros) y la mala noticia es que solo la hemos fichado en la web estadounidense de la firma. Aunque es una de las novedades de la marca y es probable que no tarde en llegar a España. ¡La queremos!