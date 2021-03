28 mar 2021

Ya te lo avisamos, el verde es uno de los colores de la temporada y está haciendo una dura competencia al rosa. De hecho, son varias prendas las que ya hemos fichado con este color tan favorecedor y primaveral. Ejemplo de ello es este vestido largo de H&M , la blazer de Zara que ha llevado Kate Middleton o el vestido que llevó Nuria Roca en 'El Hormiguero'. Ahora hemos fichado otro vestido estampado que está triunfando en las redes y que es de lo más favorecedor.





"¿Alguien más con mil ganas de primavera para estrenar looks como el este?", escribió Lucía Bárcena junto a una imagen en la que aparece luciendo un estilismo protagonizado por un vestido ideal. Se trata de un diseño de estilo camisero, de manga larga, cierre de botones, cuello solapa y cinturón a juego de Tommy Hilfiger.

Una prenda con un sutil aire setentero que cuesta 179 euros y que ha causado furor gracias a su llamativo estampado de rayas verticales verdes y blancas. Ideal, ¿verdad? Lucía lo combinó con unas sandalias de tacón sacando su versión más elegante, pero es un vestido que puedes combinarlo de manera más casual con, por ejemplo, zapatillas blancas.

Así lo hizo Marta Hazas. La actriz compartió en sus redes sociales los detalles de uno de sus looks con una imagen en la que lucía este vestido con zapatillas y un jersey verde encima con el que se ha protegido del frío. Pero no ha sido la única, porque hace unos días era su compañera de programa Nuria Roca quien enseñaba a sus seguidores que también se había enamorado de esta prenda. ¡Y no es para menos!