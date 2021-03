30 mar 2021

Entre las influencers está triunfando este modelo de zapatillas que no es Nike ni Converse. Y aunque parece que serán estos botines deportivos de Stradivarius los que más arrasen esta primavera, Elsa Pataky nos ha descubierto un modelo que les ha ganado por completo la partida. Y todo se debe a que son unas zapatillas cómodas y originales con las que es posible dar un toque rejuvenecedor a tu look. Y si no nos crees, toma nota.

La actriz es, una año más, imagen de la marca de calzado Gioseppo. Elsa se ha declarado en varias ocasiones muy fan de los modelos que la firma italiana no solo por sus fantásticos diseños, sino también por lo cómodos que pueden llegar a ser. Para la campaña de la colección primavera/verano, Elsa ha sido fotografiada con varios zapatos como sandalias o cuñas súper veraniegas, sin embargo, han sido las zapatillas las que parecen ser sus favoritas.

Y es que, la actriz ha compartido en su perfil de Instagram una de las fotografías de la campaña y en ella aparece luciendo unas zapatillas súper originales. Se trata de un modelo de cordones protagonizadas por un estampado animal con coloridos detalles en rosa y amarillo flúor y una plataforma llamativa. Cuestan 69,95 euros y llevan también una cuña interna que favorecen a su confort.

Como ha demostrado Elsa, son unas zapatillas perfectas para añadir un toque divertido a tus looks del día a día más básicos. Porque a pesar de sus tonalidades llamativas y sus estampados, es un modelo que podrás combinar de muchas maneras. Con prendas lisas como un vaquero y una camisa, con vestidos cortos y con el momento chandalero que tanto se lleva ahora. ¡Son todo un acierto!