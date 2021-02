22 feb 2021

Parecía que las Nike Blazer iban a ser las zapatillas de la temporada. Y sí, aunque las hemos visto por activa y por pasiva en todos los lados y han tenido muchísimo éxito entre las influencers, son otras las que están arrasando. Y no, no son las Converse -como este modelo acolchado inspirado en Chanel- que, temporada tras temporada, son la opción número uno de las que más saben de moda. Son las icónicas zapatillas de New Balance que, tengas el estilo que tengas, vas a querer.





Se trata del modelo más deportivo de New Balance, en concreto, el 530 que es el más buscado, aunque también se lleva el 452. Un diseño en color blanco con detalles en negro, que también se viste mucho en color gris y que tiene una estética chunky inspirada en el estilo de los años 90.

Desde la marca afirman que es "un regreso a uno de nuestros estilos de calzado de correr clásicos" gracias a una zapatilla informal que combina un estilo cotidiano con la tecnología moderna para dar un giro retro a los looks. ¿Su precio? Entre los 85 y 100 euros, dependiendo del modelo. Y sí, están siendo todo un exitazo.

Y da igual si tu estilo es más deportivo o lo tuyo son los looks clásicos. Porque es una zapatilla que se adaptado a todos los gusto y que la hemos visto en diferentes estilismos. Combinadas desde básicos como un pantalón vaqueros y camiseta hasta un traje mucho más elegante y arreglado.

Tal ha sido su éxito, que cada vez hay a la venta más modelos diferentes, con toques de color o con diseños similares que la propia marca está reviviendo en este 2021. ¿Quién nos iba a decir que las zapatillas que nuestro padre llevaba en los 90 iban a ser tendencia ahora? Una prueba más de que la máxma de "todo vuelve" es lo completamente cierta.