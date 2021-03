31 mar 2021

El pantalón vaquero es el básico perfecto que, temporada tras temporada, seguimos llevando no importan cuando y donde. Sin embargo, los cortes y estilos van cambiando dictando las tendencias que se van llevando cada temporada. Y entre lo nuevo que ha llegado a Parimark, además de fichar la blusa de flores que subirá el nivel de tus looks, hemos encontrado tres modelos de pantalones vaqueros perfectos. Tres diseños súper de moda con los que podrás replicar el look total denim tan rejuvenecedor.

1. Anchos

Los vaqueros con pernera ancha han ido llegando poco a poco a las nuevas colecciones y este año se han colocado como el favorito del momento. En Primek han traído este modelo en azul lavado, con bajo deshilachado y talle alto que cuesta 17 euros y son todo un acierto.

2. Pitillo

Para las que se resisten a los modelos anchos y siguen prefiriendo el pitillo, Primark tiene un modelo que cumple con las características para que un vaquero estrecho quede bien. Talle muy alto, diseño elástico y detalle en el bajo. Estos cuestan 17 euros y demuestran que los pitillo se siguen llevando.

3. Rectos

El vaquero recto es, sin duda, el que mejor sienta y el más favorecedor. Si te gustan los modelos cómodos, más relajados, los de pernera recta como este diseño claro de Primark son todo un acierto. Su talle alto y su diseño favorece muchísimo a todo tipo de siluetas y este modelo con el bajo deshilachado que cuesta 19 euros nos ha encantado. ¿Con cuál te quedas?