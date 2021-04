5 abr 2021

Todavía no nos hemos repuesto de la preciosidad de camiseta de tul para tus looks de diario, que ha venido a recoger el testigo de la camiseta con volantes de Zara y hemos encontrado en Uterqüe la camiseta con mangas abullonadas ideal para conseguir un look primaveral perfecto con shorts o pantalones.

Con un diseño combinado de estampado de cuadros y rayas en amarillo pastel, esta camiseta es ideal para todo tipo de estilismos e incluso más que camiseta podríamos llamarla cuerpo, porque es mucho más elegante que el concepto que tenemos de camiseta. Sea lo que sea es ideal para elevar todo tipo de looks y viene con los tonos perfectos para convertirse en el comodín de nuestro armario esta temporada.

El cuerpo de la prenda, con estampado de rayas, tiene escote de pico acabado en nudo, un detalle que crea un bonito efecto que ayuda a estilizar la figura. En la espalda el estampado de rayas es horizontal.

El estampado de cuadros, tipo Vichy, está en las mangas abullonadas con hombreras, acabadas en goma y confeccionadas en tejido popelín.

El bajo de la prenda queda por debajo de la cintura, aunque como podemos ver a la modelo del catálogo, como mejor queda la prenda es metida por dentro.

Esta bonita camiseta de mangas abullonadas de Uterqüe tiene un precio de 69 euros y está disponible en las tallas S y M.