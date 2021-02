15 feb 2021

Aunque con estas temperaturas la mejor propuesta de moda ha sido esta camiseta ligera, suave y calentita que triunfa en Instagram y hará tus looks más fáciles a estas alturas de la temporada la camiseta que no puede faltar en nuestro armario es esta camiseta de rayas de Zara para mejorar tus looks casual. Pero si queremos poner la vista en el momento en el que llegue el buen tiempo hemos encontrado en la firma de Inditex la camiseta de volantes que se va a convertir en la prenda más valiosa de tu armario y cuesta menos de 10 euros.

Disponible en cuatro colores diferentes, su diseño y su precio la convierten en una propuesta inevitable a la hora de confeccionar nuestra lista de compras. Porque es bonita, es barata y podemos combinarla con faldas y pantalones. Una camiseta que solo cuesta 9,95 euros y es tan ponible que vamos a acabar comprándonosla en más de un color.

El detalle más importante de esta camiseta está en sus mangas sisa, que acaban en ondas. Y mientras que los diseños en coral rojo y en color natural tienen los acabados a tono, las que vienen en negro y en blanco acaban en contraste, blanco y negro respectivamente.

Su diseño cropped lo convierte en una prenda perfecta para presumir de tipazo, y si no podemos esperar es ideal para combinarla con nuestra blazer favorita.

Disponible entre las tallas S y XL, tienen un precio de 9,95 euros. Una prenda perfecta a un precio inigualable para colarse en nuestro armario.