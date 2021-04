8 abr 2021

No decimos que tiene propiedades mágicas, pero está muy cerca. Pocas veces podemos echar mano de un accesorio que provoque un efecto tan poderoso, efectivo y visible como este. Hablamos de la gorra de visera, la típica gorra deportiva, que está viviendo su momento en la tendencia de moda que llega de las pasarelas del lujo. La reivindican todas: marcas, influencers, compradoras.

Toca aprovecharse de esta coyuntura feliz, porque pocas veces nos lo va a poner tan fácil la tendencia para actualizar los looks básicos que sabemos que nos quedan bien. Si eres asidua al terno blazer, vaquero y camiseta, aunque las tres piezas sean de otras temporadas, van a quedar automáticamente actualizadas por esta gorra de visera, tal y como nos demuestrs Alejandra Pereira. Con un plus: además de estilo, la gorra rejuvenece.

Importante: el pelo. Seguramente la idea de la gorra no te guste demasiado si tienes que trabajarlo mucho para lograr algo de volumen. Te sugerimos no prescindir de la gorra de visera ni en estos casos: lleva una goma para atarte una cola de caballo cuando te la quites. Insistimos, porque el poder de esta gorra para rejuvenecer, actualizar y marcar tendencia es infinito. No querrás prescindir de él.

La gorra con visera fue uno de los accesorios de cabecera de las influencers de moda de los 90, desde Diana de Gales a todas las actrices de 'Friends' o la fallecida Caroline Bessette Kennedy, que la llevaba al revés (en plan rapero). El increíble revival de la gorra con visera que estamos viviendo en este siglo XXI es Celine, en cuya campaña de primavera verano podemos ver a una espectacular Kaia Gerber posando en la piscina con una preciosa gorra blanca con la inicial de la marca.

Te sugerimos dos opciones para conseguir este efecto tendencia con una gorra de visera. El primero tiene que ser la gorra que Zara incluye en su colección de primavera: es azul marino y lleva una inicial bordada (la que elijas) en un lateral (12,95 euros).

Buscábamos también una gorra de visera clara porque puede quedar fantástica con los vestidos primaverales que nos esperan, y este modelo de Bershka es el que más nos convence. Lleva un estampado títpicamente universitario y neoyorquino y cuesta 6,99 euros. Rejuvenece cualquier look. A por ella.