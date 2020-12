8 dic 2020

Ni los pañuelos de Parfois ni las bufandas de cuadros, el complemento que sube el nivel de los looks de esta temporada es una gorra -o un sombrero como el que lleva Elsa Pataky-. Sí, has leído bien. Las influencers han dictado sentencia y parece que este accesorio capilar es ya uno de los favoritos de Instagram, donde hemos visto looks que demuestran que se puede combinar de maneras infinitas. Y si tú también quieres una, solo tienes que ir a la sección de hombre de Zara.

Ha sido Sara Escudero de las primeras que han probado este accesorio en propuesta de look. Y ha sido todo un acierto que ha encantado a sus seguidores, que no han tardado en preguntar de dónde era el modelo que ella había escogido. Y sí, la respuesta es Zara Man. Allí, en la sección de hombre del gigante de Inditex está una gorra en color verde oscuro con letras amarillas que ella ha combinado con un vestido de punto y mocasines negros. ¡Ideaza!

Zara tiene un sinfín de modelo de gorras ideales. La que ha llevado la influencer cuesta 15,95 euros y tenemos que reconocer que es lo más. Sin embargo, no ha sido la única que ha demostrado que es el complemento de moda. Tamara Falcó, con su estilo clásico y elegante, también se ha unido a esta tendencia sacando su versión más estilosa. Añadió una blazer de cuadros, pitillos y unas botas de tacón negras.

Eso sí, no olvides que la gorra es también el accesorio perfecto para tus looks deportivos. Su toque sport es perfecto para dar vida a tus conjuntos de malla y top o chándales que se han colado en la moda del día a día este 2020. Marta Lozano y su hermana Meri han demostrado también que con la gorra todo se ve de otra manera.