8 abr 2021

Compartir en google plus

Dejémonos de tesituras y de tendencias difíciles. Esta vez no vamos a hablar de los zuecos que siguen sin convencerte o de las cangrejeras de la infancia que no paraban de ponernos nuestras madres y con las que aún no nos hemos reconciliado. Si buscas un calzado cómodo para llevar a diario esta primavera/verano, que combine con todo y que te guste lo mires por donde lo mires cada año hasta que las renueves, tenemos varias sandalias de lo nuevo de Oysho que te van a gustar tanto como a nosotras.

Son las más buscadas de la temporada, las influencers las adoran para crear looks de calle o de interior relajados y confortables y lo mejor es que combinarán con prácticamente todo tu armario. Con trajes, con total looks denim, con faldas midi o mini, con bermudas, con short, con pantalones de punto, con vestidos, con monos... ¡Nada se les resiste!

Video: Los mejores looks vistos en Instagram para inspirarte esta primavera

Lo último de Oysho en zapatos, ha lanzado unas sandalias casual con un diseño original, bonito y diferente. Se trata de una sandalia plana con una suela ergonómica de 2,5 cm y un tejido de serraje con tiras cruzadas en el empeine. Están disponibles en color rosa empolvado y en un azul pastel precioso. Cuestan 29,99 euros y ya hay algunas tallas agotadas.

Nuestra segunda opción va para la tendencia del tejido acolchado con estas sandalias con plataforma en color rosa colorete con un diseño nudo en la parte delantera super favorecedor. Con estas sandalias y cualquier vaquero de tu armario resolverás cualquier estilismo veraniego en menos de 5 minutos. Cuestan 27,99 euros y están disponibles de la talla 35 a la 41.

Terminamos con un clásico que nunca pasa de moda y que toda firma low cost ya ha incluido en sus colecciones de verano: unas sandalias con doble tira y detalle de hebillas. Estas de Oysho nos encantan por su color verde pastel, pero también están disponibles en color negro o en beige. ¡Nuestras favoritas!