13 mar 2021

Estamos inmersas en la preparación de nuestro armario de primavera y las sandalias son una de nuestras prioridades, porque es el calzado imprescindible que no nos puede faltar la próxima temporada. Y después de encontrar las sandalias de Mango más bonitas que todavía no ha descubierto nadie hemos decidido que vamos a darnos un capricho y hacernos con las sandalias de Uterqüe que van a combinar a la perfección con nuestros mejores looks de primavera. Porque vienen en un diseño muy atractivo y porque como en H&M han apostado por el clon más perfecto de las sandalias favoritas de las influencers copiando una de las propuestas de la firma Bottega Veneta.

Disponibles en beige y en color lima, las sandalias de Uterqüe vienen con tacón de 7 centímetros y están confeccionadas en rafia. Una propuesta muy veraniega que seguro que se convierte en nuestro comodín para todos los looks que merezcan ser elevados con unas sandalias con personalidad y elegancia.

De diseño trenzado, vienen con detalle de nudo en la pala y tacón esculpido pintado.

El forro y la planta están elaborados en piel caprina y su trenzado en el empeine aportan elegancia y estilo a nuestros looks.

Disponibles entre los números 35 y 41, tienen un precio de 89 euros, mucho más baratas que el modelo Curve de Bottega Veneta en el que se inspiran, que alcanza los 1.650 dólares.

Solo tienes que escoger el color que mejor se adapta a tu armario de temporada y sumarlas para tener un calzado al que confiar tus mejores estilismos.