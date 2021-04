8 abr 2021

Desde que Victoria Federica cumpliera la mayoría de edad, la hija de la infanta Elena se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la prensa rosa. Novio DJ, amigas influencers y polémica en las redes sociales...Victoria Federica ha sido puesta en el punto de mira no solo por ser la nieta del rey emérito, sino también por su cometado círculo de amistades y por sus looks. Parece que la hermana de Froilán ha decidido no seguir el estricto protocolo de la Casa Real en cuanto a la forma de vestir y prefiere prendas más relajadas, de corte más casual como estos últimos pantalones vaqueros de Zara que le hemos visto.

Victoria acudió junto a su hermano Froilán a celebrar el cumpleaños de su padre Jaime de Marichalar. Los tres fueron fotografiados paseando por las calles de Madrid en una cita para la que la joven de 20 años escogió un look informal protagonizado por unos vaqueros que sí, hemos fichado en Zara. No sabemos si son exactamente los que lleva ella, pero lo cierto es que son idénticos.

Se trata de unos pantalones en azul lavado muy claro protagonizados por el corte tendencia del momento. Son un modelo de 'full lengh', es decir, de pernera ancha y larga, que tienen el talle súper alto y que llevan como elemento característico unos rotos en las rodillas. Cuestan 25,95 euros y están disponibles desde la talla 32 a la 44.

Ella los combinó con un top blanco de cuello subido y unas zapatillas Nike y añadió un truco que nos ha encantado. Victoria completó el look con una camisa ancha de rayas de corte oversized y larga abierta. Una prenda que puedes conseguir comprándotela un par de tallas más grandes que la tuya o cogiéndole prestada a tu padre, pareja, familiar o amigo. ¡Lo más!