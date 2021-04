Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no hace falta ser Peter Parker para comprender y extrapolar esta máxima al universo de las top models. Amber Valletta (Phoenix, EE. UU.,1974) sin ir más lejos ha sabido comprender la analogía y aplicarla con éxito a su vida profesional, convirtiendo así su fama en una valiosa herramienta a favor de un interés común: el del ecologismo. La que fuera uno de los rostros más reconocibles de la moda durante los años 90, pieza clave de la icónica pandilla formada por Kate Moss, Shalom Harlow o Naomi Campbell entre otras, ha diversificado su carrera más allá de las pasarelas ejerciendo con éxito además de como actriz o empresaria, como activista. Una ocupación que la ha llevado a luchar por la concienciación medioambiental y tomar partido para alzar la voz en numerosas plataformas e iniciativas.

La última de ellas, una colección de accesorios que ha realizado en colaboración junto a la firma Karl Lagerfeld, y que gira en torno a un modelo de referencia de la firma, el bolso K/Kushion, realizado en dos versiones con materiales innovadores y respetuosos con el medioambiente, veganos y reciclados, que se lanza en pocos días y que nos presenta en primicia. “No estamos viviendo un cambio climático sino una crisis climática”, asegura categóricamente en una entrevista concedida por videollamada desde su casa de Los Angeles. Desde que tiene uso de razón, Valletta recuerda haber sentido un profundo respeto y un vínculo muy directo con la naturaleza, inculcado por su madre, Theresa Malaby, quien luchaba contra la construcción de plantas nucleares, y que ella misma tradujo más tarde al implicarse como portavoz del movimiento Oceana's Seafood Contamination Campaign, que advierte de los peligros del envenenamiento de la comida marina por la presencia de mercurio en peces. Como testigo de excepción del funcionamiento interno de la industria de la moda, la modelo ha querido poner las cartas sobre la mesa y obligar a sus protagonistas –tanto a las marcas como a los consumidores– a enfrentar la realidad, para lograr un equilibrio en el que no esté en peligro la continuidad del planeta y que se sustente en una apuesta firme por la transparencia en la procedencia de las materias primas, el respeto y el trato digno a los trabajadores y los procesos de producción sostenibles. Todos los valores que representa esta colección en la que hay mucho más de ella que simplemente su nombre cosido en la etiqueta.

Han pasado cinco años desde que se planteó hacer una colección sostenible con Karl Lagerfeld hasta hoy que por fin se ha materializado. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y por qué cree que el momento era ahora?

¿Cuál ha sido su nivel de implicación con el diseño de las piezas?

El bolso K/Kushion ya existía como una pieza icono de la firma así que nosotros solo la reinterpretamos siguiendo pautas sostenibles. Me presentaron diferentes tejidos y materiales. Hablamos mucho sobre la procedencia de los tejidos, los procesos con los que se habían confeccionado, quién y dónde se habían hecho, que fueran biodegradables, sin tóxicos, y analizamos todo el proceso. El tejido con el que están confeccionados es biodegradable, teñido naturalmente, hecho a base de cactus, con lo que no se gastan recursos naturales porque no necesitan agua. Lo que buscaba era diseñar piezas que pudieran alimentar el engranaje circular de la moda. Diseñamos los bolsos pensando cómo podrían reutilizarse y que también pudieran pasar a formar parte de de una cadena de upcycling cuando sus dueños ya no los quieran.