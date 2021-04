8 abr 2021

Hace unos meses, te enseñábamos que ni Nike ni Converse, las zapatillas que arrasaban eran estas tan ponibles que tenían todas las influencers. Sin embargo, hoy en día las tendencias cambian a la velocidad de la luz y entre los mejores looks de los últimos días hay un denominador común: las icónicas zapatillas de Nike. Si buscas algo rejuvenedor tienes que fichar estas de Elsa Pataky, pero si lo que buscas es ir a la última tienes que hacerte con este modelo noventero que ya le hemos visto a Victoria Federica con este look.

Hablamos de las Nike Jordan, que nacieron en la década de los 90 y que ahora se han convertido en un 'must have' de todas las influencers. Y decimos todas, porque da igual el estilo o la forma de vestir, son muchas las que han caído rendidas a ellas. Desde María Pombo, conocida por tener un look mucho más clásico y elegante, hasta Marta Soriano, que luce perfecta siempre con outfits más casual y de estilo urbano.

De hecho, están teniendo tanto éxito que es prácticamente imposible hacerse con cualquiera de sus modelos y colores. La forma más fácil de comprar una de ellas es hacerlo en una de las webs de reventa, aunque eso sí, tienes que estar dispuesta a pagar un precio de tres cifras que ronda mínimo los 200 euros. Laura Matamoros es otra de las que ha caído rendida a estas zapatillas Nike y ha lucido en su perfil de Instagram varios modelos. ¿Tienes ya las tuyas?