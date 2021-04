12 abr 2021

La chaqueta blazer es una de las prendas más recurrentes de nuestro armario por una buena razón: además de añadir estilo a cualquier look, nos permite sacar del primer plano aquellas zonas del torso que no nos interesa enfocar. Es una aliada de primer orden a la hora de lograr una silueta impecable. La verdad es que en la temporada fría no tenemos ningún problema para incluirla en los estilismos, pero en cuanto comienza el calor comienza a sobrar. Solución: una blazer blanca.

Estamos en el momento perfecto para quitarnos prejuicios de encima con el blanco y el mito de que es un color que engorda. Puede ocurrir, pero es un efecto que podemos sortear perfectamente si escogemos el patrón, el tejido y la prenda adecuada. La chaqueta blazer es una de esas prendas que sí admite el blanco, conservando además todas sus ventajas: añade estilo, rejuvenece y adelgaza.

Para seguir llevando el look básico con vaqueros, camiseta y chaqueta blazer en verano, tienes que hacerte con una americana de este color sí o sí. Si no tienes problemas de talla, adelante con cualquier formato y tejido. Si te preocupa que te añada centímetros, solo tienes que tener en cuenta la regla de la altura: si eres alta, adelante con los patrones oversize y largos. Si eres bajita, que la blazer blanca te llegue a la cadera. Eso sí: elige tejidos ligeros y poco estructurados. Que dibujen tus curvas.

Blazer blanca confeccionada en tencel de la nueva colección de Stradivarius. pinit

Una de las opciones que más nos gustan del low cost, precisamente porque tiene una textura ligera y poco estructurada, es este de Stradivarius. Se trata de una blazer blanca de tencel, con cierre de doble botonadura y el patrón clásico con cuello solapa y bolsillos. Tiene un largo generoso, perfecto para tapar las caderas cuando te apetezca. El precio es fantástico, de los mejores del low cost: 35,99 euros.