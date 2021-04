13 abr 2021

Ya sabes... En abril, aguas mil y el del 2021 no ha fallado. Los días de lluvia se han convertido en los protagonistas de los últimos días y lo seguirán siendo en los próximos. Por ello, desde la redacción de mujerhoy.com nos hemos puesto manos a la obra para enseñarte las mejores chaquetas que ponerte en esta época. En Decathlon hemos dado con esta chaqueta impermeable que está arrasandoen Decathlon y con este chubasquero rosa. Un color que también es el protagonista de este últimos que nos ha descubierto María Fernández-Rubíes y que puedes comprar en Uterqüe.

No saber qué ponerte en los días de lluvia es un problema al que todas nos enfrentamos. Y más cuando las temperaturas no son demasiado altas. Lo más fácil es añadir un calzado impermeable como unas botas e incluir a tu look de entretiempo un buen chubasquero. Es lo que ha hecho la influencer María, que ha apostado todo al rosa -el color de la temporada- con un outfit ideal que acumula miles de 'me gusta'.

Se trata de un chubasquero transparente en color rosa que ella ha comprado en Uterqüe y que tiene un diseño original porque imita al de una blazer. Con solapas, manga larga y botones en color blanco. Cuesta 129 euros y está disponible en talla S, M y L. María lo combinó con unos pantalones rosas y un jersey a juego con cuello bebé a contraste en blanco. Además, añadió unas zapatillas Nike Blazer en color blanco y coral. ¡Ideaza!