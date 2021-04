12 abr 2021

No es la primera vez que nos sorprende una combinación tan inesperada ni nos hemos vuelto locas. No mentimos cuando decimos que una de las influencers más populares llevó unas botas baratas de Decathlon, se hicieron completamente virales y después una ola de looks en Instagram con este calzado cómodo (que nadie se esperaba) se hizo paso.

Y aunque esta vez nadie en Instagram lo ha hecho, creemos que esta chaqueta impermeable de Decathlon también podría colarse entre las prendas favoritas de las chicas que más saben de moda por muchas razones.

La primera porque es perfecta para llevar en días inesperados de lluvia sea cual sea la época del año. La segunda porque a diferencia del resto de firmas low cost, esta cuesta menos de 25 euros. La tercera porque está disponible en tres colores diferentes. La cuarta porque su diseño es super cómodo, ligero, adaptable para lucir tipazo y con mucho más estilo que otras muchas prendas de tu armario. La quinta porque está creada para practicar senderismo y aguantar las condiciones climatológicas más adversas, por lo que llevarla por la ciudad multiplicará su protección. La sexta porque su tejido es ecosostenible con el medio ambiente. Y puede que se nos escapen más detalles.

Pero lo que sí sabemos es que se trata de una chaqueta resistente a la lluvia y al viento, que se adapta a todo tipo de figuras gracias a su cinturón con el que podrás decidir utilizar o no para llevar un look más o menos ceñido, que tiene una perfecta transpirabilidad y ventilación, y que es muy ligero y cómodo de llevar, ya que se guarda en un bolsillo que puedes llevar a todas partes.

Perfecta para prácticar deporte en la naturaleza y sublime para incluirlas en todos tus looks de calle. Ya sea con sneakers, con botines, con mocasines o con sandalias de tacón. Elige entre el color verde caqui, el azul petróleo o el beige y hazte con ella en Decathlon por 24,99 euros.