12 abr 2021

No es ningún secreto que algunos de nuestros últimos flechazos de moda los hemos encontrado en Decathlon. Desde aquellas botas baratísimas virales que se convirtieron en un fenómeno este invierno pasando por los 10 looks de street style que podrían competir con Zara o la chaqueta impermeable que te arregla cualquier look de diario. Ahora, nos hemos topado con un chubasquero rosa chichle transparente que es un verdadero mood primaveral: lluvia, sí, pero con espíritu candy.

Se trata de un chubasquero corto con capucha en tono rosa pastel y largo hasta la cadera, de un tejido perlante pero a la vez transparente, un detalle que nos encanta porque es 100% tendencia.

El chubasquero rosa de Newfeel en Decathlon. pinit

Es de la firma Newfeel y de edición limitada. Además, solo puede encontrarse online y cuesta 49,99 euros. Ya está agotado en las tallas 36 y 44, pero sigue disponible en la 38, la 40 y la 42.

El material del que está compuesto hace que la lluvia no penetre pero a la vez posibilita la ventilación con zonas de aireamiento debajo de los brazos y en la espalda. Puede comprimirse para guardarse en una bolsa a juego. ¡Ah! ¡y tiene bolsillos! (¡viva!).