13 abr 2021

Room 717. Apunta este nombre en tu agenda 'fashionista', porque no es el lugar de una cita secreta, sino la marca que esta temporada está revolucionando Instagram con las faldas artesanas y 'made in Spain' que ya arrasan entre las influencers porque son ultra femeninas, muy favorecedoras, perfectas para los looks de invitada más sofisticados y originales (aunque no solo para estas ocasiones) y porque es cuestión de tiempo que veamos con una de ellas a la Reina Letizia (y, como ya hemos demostrado en otras ocasiones, no solemos equivocarnos con nuestras apuestas 'royal').

La vuelta a la artesanía, a los orígenes y a la exclusividad es el nuevo lujo, así como volver a poner en valor el 'made in Spain' (como ha hecho Helen Lindes con este vestidazo de alta costura española, por ejemplo), una de las asignaturas pendientes con las que, poco a poco, nuestra moda va reconciliándose. Por eso, Room 717 ha irrumpido en el sector como un soplo de aire fresco que no ha dejado indiferente a las que más saben de estilo. "La idea era darle una vocación internacional a un producto tan español como el mantón de Manila y descontextualizarlo para crear una prenda diferente, con la esencia de mi tierra, Sevilla, pero combinada con todo lo contemporáneo y toda la moda actual de la que he aprendido viviendo en Madrid o en París", nos cuenta su creadora, Ana Canalejo, de estas faldas midi de silueta pareo cortadas al bies y creadas a partir de mantones de seda 100% que ya han conquistado a influencers como Paula Ordovás, Laura Matamoros o Nuria March.

Y es que, aunque se trata de una pieza pensada "para que dure toda la vida y que hereden tus hijas" y es perfecta para un look de invitada que nos convierta en las más elegantes de la temporada BBC, las 'jupes' de Room 717 (el nombre viene por la habitación de su creadora cuando vivía en París) son tan versátiles que pueden llevarse con un top muy especial, una gran pamela y unas sandalias de tacón altísimo a una boda, pero también quedan perfectas con una blusa fluida y zapato plano (como vemos a Paula Ordovás), con sudadera o jersey de lana (como la ha reinterpretado Laura Matamoros) o, incluso, con una camisa vaquera y botas, como proponen desde la propia marca.

¿Y doña Letizia qué tiene que ver en todo esto? Ana Canalejo nos recuerda que, a diferencia de grandes firmas de lujo internacionales como Dolce&Gabbana o Christian Lacroix, hasta ahora aquí "no aprovechábamos los elementos propios de la cultura española para nuestra moda". Por eso, nada más descubrir las faldas de Room 717 pensamos inmediatamente en los looks creados a partir de mantones de Manila que hemos visto en otras ocasiones a la Reina (este conjunto de falda y blusa y este vestido, ambos de Duyos), y en cómo una de las faldas pareo de esta nueva firma le quedaría de maravilla al unir tradición, tendencia y 'marca España' en un look impecable. ¿Nos volverá a hacer caso Eva Fernández, su estilista?