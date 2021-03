15 mar 2021

Además de sus los impecables discursos que no dejan que olvidemos su pasado como periodista, una de las cosas que mejor maneja doña Letizia en sus apariciones públicas es la comunicación no verbal. Lo hemos visto en un sinfín de ocasiones: con su estrategia de austeridad durante la crisis del Coronavirus, con sus canas, con las mascarillas que lleva durante la pandemia y, por supuesto, conlos mensajes que lanza con sus looks. La Reina es una experta en hablar sin palabras, y el estilismo que ha elegido para el acto de entraga de las acreditaciones a los embajadores honorarios de la marca España es la enésima prueba que lo confirma.





El objetivo de estos galardones "es reconocer públicamente a las personas físicas o jurídicas que con su trabajo contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España en el exterior". ¿Y quién mejor que nuestra Reina para hacerlo? Aunque es cierto que, a menudo, se le critica el hecho de que no apueste por muchos diseñadores nacionales en sus viajes al extranjero, no podemos olvidar grandes momentos 'sartorial' de doña Letizia como el que protagonizó con este imponente look de Matilde Cano en la entronización de Naruhito de Japón o el inolvidable vestido joya de Varela que llevó en su última visita a Marruecos. Por supuesto, lo ha hecho en el acto con el que ha arrancado su semana, pero su look 'marca España' era mucho más que eso.

La Reina ha recuperado un dos piezas que estrenó en 2019 y que creó Juan Duyos a partir de un mantón de Manila en color aguamarina que bordó (y regaló para su boda) Ángel Espinar a doña Letizia y que combina una maravillosa falda midi con una blusa satinada en beige con cuello Peter Pan. Además de 'made in Spain', Este look de la Reina es repetido (de nuevo, austeridad) y da visibilidad a dos creadores españoles que apuestan por la artesanía, recuperando un elemento tan tradicional en nuestra cultura como el mantón y demostrando que la moda española es mucho más que el 'fast fashion'.

Eso sí, este poderoso mensaje que lanza la Reina con su look no está reñido con el hecho de que no es su mejor estilismo: aunque es cierto que el diseño de falda midi con cintura marcada favorece la silueta de doña Letizia, es un conjunto que, como ya dijimos el día que lo estrenó, le suma años y le hace parecer más mayor (al contrario que este peinado rejuvenecedor con moño bailarina que llevó en el concierto 'In memoriam' por las víctimas del terrorismo o en la recepción con el cuerpo diplomático acreditado en España).