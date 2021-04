14 abr 2021

Primark también ha caído rendido al que es, sin ninguna duda, el estampado de la temporada. El gigante británico ha actualizado su colección de primavera-verano y ha hecho de los cuadros vichy el protagonista de muchas de sus prendas. Este conjunto tan favorecedor y colorido ha sido uno de los looks con más éxito, sin embargo es la blazer la prenda más buscada y deseada del momento. Ya te avisamos que las blazers de cuadros vichy iban a ser el 'must have' de la primavera y Primark ha conseguido crearnos otra necesidad -esta blazer baratísima que triunfa entre las influencers ya está en nuestra 'wishlist'- con este modelo tan bonito que arrasa en Instagram.

Si estás leyendo esto es que tú también has caído en la fiebre de los cuadros vichy y ya no hay vuelta atrás. Si tu objetivo es unirte (por primera vez) a esta tendencia, la blazer es una opción perfecta. Si por el contrario, quieres renovar tus prendas de cuadros o quieres añadir otra a tu armario, esta americana que acaba de llegar a tienda te va a enamorar.

Se trata de una blazer larga, de diseño cruzado, con manga larga y cuello solapas y una doble abotonadura en color plateado. Un modelo que se caracteriza por unos cuadros vichy en color rosa claro y blanco y que puedes comprar ya en Primark por tan solo 30 euros.Ya sabes que este tipo de prendas, en otras firmas low cost, superan casi siempre los 50 euros y en el gigante británico puedes hacerte con ella por mucho menos.

Nos encanta porque es un modelo muy ponible que puedes llevar con unos jeans, camiseta blanca debajo y zapatillas, pero que también puedes añadir a algún look más arreglado como un vestido blanco midi. Además, lleva como protagonista un tono rosa que es el color tendencia de la temporada. Cuadros vichy y rosa, matar dos tendencias de un tiro y triunfar con un lookde primavera perfecto pro muy poco. ¿Qué más se puede pedir?