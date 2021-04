14 abr 2021

¡Flechazo a la vista! Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a mostrar lo bien que sienta un básico como ya hizo con esta blazer negra, esta vez con unos pantalones paperbag de Zara que tú también vas a querer. La diseñadora no solo es experta en dar con las mejores cremas antiedad para la cara, también en descubrirnos esas prendas atemporales en las que no nos fijamos si no nos las probamos o no las necesitamos. Y esa es una de las ventajas que más nos gusta de la faceta influencer de la madre de Alba Díaz.

El último look de primavera de Vicky está creado para triunfar y, sobre todo, para sobrevivir al entretiempo con estilazo. Porque lleva las capas necesarias para las temperaturas más bajas de la mañana y acaba con una camiseta blanca de manga corta toda la vida será nuestra salvación si el calor acecha a lo largo del día. Por encima lleva la camisa vaquera de Mango que se pone sin parar y que rejuvenece mogollón, y por último, un abrigo largo y oversize en color crema de la firma barcelonesa.

Video: 11 looks de entretiempo que son máxima tendencia

Una parte superior perfecta que ha combinado con los pantalones paperbag de Zara de los que realmente hemos venido a hablar. Se trata de un modelo de tiro alto con una cintura ajustada y elástica que sienta de maravilla a cualquier figura y que son pura tendencia esta temporada ya que estilizan, adelgazan y alargan visualmente las piernas.

La mala noticia es que el diseño que lleva Vicky ya no está disponible en la firma de Inditex. La buena es que en menos de tres minutos tenemos varias opciones igual de bonitas y ponibles. Nuestra primera apuesta va para este pantalón en color tostado de tiro alto y corte con pinzas que tiene la misma cintura que luce la también colaboradora de televisión en Instagram. Cuestan 29,99 euros y están disponibles desde la talla XS hasta la XXL.

Otra opción para cumplir con ese largo que esconde las zapatillas cómodas que lleva Vicky, son los pantalones full length de Zara. También de tiro alto, pernera ancha y recta, bolsillos delanteros y con un toque híbridos que podrás llevar tanto a la oficina como en cualquier look de calle casual. Tienen un color arena super favorecedor, cuestan 49,95 euros y puedes hacerte con ellos en la web de la firma low cost. Solo tienes que elegir tu talla entre la S, M, L, XL y XXL. ¿Te apuntas?