13 abr 2021

¡Flechazo beauty a la vista! Parece que hemos encontrado la crema facial antiedad favorita o por lo menos así lo han confirmado dos de nuestras prescriptoras de belleza favoritas: Vicky Martín Berrocal y Carmen Lomana. Era la socialité quien confesaba hace unos días que usa esta crema con extracto de rosa para reafirmar y regenerar la piel y a ella se ha unido la diseñadora. Vicky, después de triunfar con looks perfectos con prendas como estas zapatillas blancas que son sus favoritas y esta camisa de Mango, ha dejado claro que cuida la piel del rostro gracias a esta crema que arrasa en Instagram.

Se trata de la crema antiedad ligera Absolue Crème Fondante de Lancôme, un producto que parece fascinar a Vicky Martín Berrocal y que no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram. "Ayer recibí esta joya y no sabéis la ilusión que me hizo. Había oído hablar de este maravilloso tratamiento porque así, como el que no quiere la cosa, consigue una piel revitalizada, radiante y visiblemente más joven. Empiezo con ella desde ya", escribió junto a una imagen del producto.

Y todo se debe a que es una crema que lleva una nueva fórmula ligera poli-sensorial que hace que la tez experimente tres cambios de textura: Al entrar en contacto con la piel, esta se funde con facilidad. Finalmente, la fórmula penetrante se vuelve rica de nuevo, dejando la piel nutrida y visiblemente revitalizada. Además, cuenta por primera vez en su fórmula con Extractos de Gran Rose, un concentrado de tres poderosos Extractos de Rosa obtenidos por la combinación de una tecnología de vanguardia y unos refinados métodos tradicionales. Estas dos poderosas fórmulas regeneran intensamente la piel, gracias a las células de la Rosa Lancôme.

¿La mala noticia? Que es una crema de lujo que su precio no es para nada asequible: puedes compparla rebajada a 155,65 euros. Eso sí, si buscas un producto que sea súper efectivo y con el que obtener resultados casi inmediatos, esta crema que es ya la favorita de Vicky es, sin duda, una buena inversión. Y el motivo es que tu pielse verá más hidratada, firme y redensificada. Las arrugas y las líneas de expresión parecerán visiblemente reducidas y la piel se verá más lisa, radiante y nutrida.

Aún así, si no te termina de convencer, te dejamos otras cremas antiedad que tienen muchísimo éxito y que tienen unos precios más asequibles. Ejemplo de ello es Revitalift Filler de L'Óreal (15 euros), la Olay Regenerist (24 euros) y la Q10 Power de Nivea (8 euros).