10 abr 2021

Si es que da igual lo que haga y cómo lo haga, el estilo de Vicky Martín Berrocal nos EN-CAN-TA. Estamos atentas a todo, ya sea su última manicura o la camisa vaquera de Mango que le queda como un guante. Nos da igual, queremos todo lo que se pone. Lo último que nos a enseñado son sus zapatillas y no, no son unas Nike Jordan, como llevan el resto de influencers, sino un modelo blanco más clásico pero que pega con absolutamente todo.

Se trata de un modelo de la marca francesa Veja fabricado en cuero con el logo en ante y el forro interior elaborado con botellas de plástico recicladas. La filosofía de la marca les lleva a buscar la sostenibilidad en la elaboración de sus productos por lo que la plantilla está hecha con caña de azúcar, caucho y algodón orgánico y la suela con residuos de arroz y caucho.

Para el curtido del cuero se utiliza un innovador proceso en el que no intervienen cromo, metales pesados o ácidos peligrosos. Así se limita el uso de productos químicos y energía y se reduce el uso de agua. No estamos 100% seguras del modelo que lleva Vicky, porque hay algunos muy similares, pero si tuvieramos que apostar, lo haríamos por el modelo Campo Chromefree White Natural-Suede, que tiene un precio de 125 euros.

Este modelo de zapatillas que Vicky ha confesado no quitarse en su día a día por su comodidad nos recuerda a las Adidas Originals que han vuelto a tener un repunte de popularidad desde el verano pasado con el auge de los looks Comfy. Pero no sólo en la marca alemana podemos encontrar modelos parecidos, sino que también otras como Reebok o Nike apuestan por lo clásico con sus modelos más básicos.